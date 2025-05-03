Симферополь, 3 мая, 2025, 12:52 — ИА Регнум. В результате ночной ракетной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на инфраструктуру полуострова Крым пострадавших и разрушений нет. Об этом 3 мая сообщили в Министерстве обороны России.

"Была предпринята попытка нанесения ракетного удара по инфраструктуре полуострова Крым восемью крылатыми ракетами воздушного базирования «Storm Shadow» производства Великобритании и тремя противокорабельными ракетами «Нептун», - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале.

Отмечается, что все ракеты были уничтожены в ходе противоракетного боя.

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