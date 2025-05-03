Москва, 3 мая, 2025, 12:45 — ИА Регнум. Средства противовоздушной обороны (ПВО) Вооруженных сил России за сутки уничтожили 292 беспилотных летательных аппарата и семь авиабомб JDAM украинской армии. Об этом 3 мая сообщило Министерство обороны РФ.

Уточняется, что авиация, ракетные войска, артиллерия и беспилотники армии России нанесли удары по инфраструктуре военных аэродромов, складам боеприпасов, пунктам управления безэкипажных катеров и беспилотных летательных аппаратов и заводу по производству боеприпасов и взрывчатых веществ.

Также были поражены пункты временной дислокации украинских бойцов и иностранных наемников в 152 районах.

«Средствами противовоздушной обороны уничтожены семь управляемых авиационных бомб JDAM и реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США, а также 292 беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — проинформировали в ведомстве.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 3 мая российские силы ПВО сбили 170 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над несколькими регионами РФ. Из этого числа 96 БПЛА было сбито над Крымом, 47 дронов — над Краснодарским краем и девять беспилотников уничтожили в небе над Ростовской областью. Еще по восемь дронов ликвидировали над Брянской и Курской областями и два — над Белгородской областью.

Российские военные также сбили над акваторией Чёрного моря восемь британских крылатых ракет Storm Shadow и три управляемых ракеты «Нептун-МД» противника. Кроме того, силами Черноморского флота России в Чёрном море были уничтожены 14 украинских безэкипажных катеров.