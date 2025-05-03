Симферополь, 3 мая, 2025, 12:45 — ИА Регнум. Российские военные за сутки уничтожили 23 безэкипажных катера украинской армии, планировавших атаку на Крым. Об этом 3 мая сообщили в Министерстве обороны России.

«В течение суток силами Черноморского флота уничтожены 23 безэкипажных катера противника, пытавшихся атаковать объекты прибрежной инфраструктуры Крымского полуострова», — сообщили в ведомстве.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 3 мая российские военные подбили в Черном море 14 безэкипажных катеров ВСУ. Украинская сторона ночью атаковала Новороссийск и Крым. Над полуостровом российские силы противовоздушной обороны сбили за ночь 96 БПЛА, над Кубанью — 47. В Новороссийске беспилотники атаковали жилой сектор. В результате пять человек пострадали.