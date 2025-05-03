Москва, 3 мая, 2025, 12:42 — ИА Регнум. Российская армия нанесла удар по заводу боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 3 мая сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Алексей Коновалов/ТАСС

«Поражены объекты инфраструктуры военных аэродромов, склады боеприпасов, пункты управления безэкипажными катерами и беспилотными летательными аппаратами, завод по производству боеприпасов и взрывчатых веществ», — говорится в сводке ведомства за последние сутки.

Кроме того, российские войска поразили пункты временного размещения украинских подразделений и иностранных наемников. Удары наносили авиацией, беспилотниками, ракетами и артиллерией.

Как передавало ИА Регнум, в течение 1 мая российские войска нанесли семь ударов по объектам военно-промышленного комплекса на Украине. Также были поражены военных аэродромы, арсеналы, места размещения систем РЭБ и площадки по производству ударных беспилотников.

Днем ранее ВС России также нанесли удары по аэродромам ВСУ и цехам, где производили БПЛА. Кроме того, они поразили места, где скопились вражеские морские дроны.