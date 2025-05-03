Киев, 3 мая, 2025, 12:39 — ИА Регнум. Варшава собирается удвоить численность своей армии благодаря украинцам. Об этом заявил экс-заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей Кривонос.

Marek Antoni Iwanczuk/Global Look Press

«Думаю, как только пройдут выборы в мае у поляков, то на рассмотрение в Сейме один законопроект уже ждет, касающийся разрешения службы украинцев и белорусов в польской полиции, а следующий законопроект — привлечение украинцев к службе в войсках теробороны», — рассказал он в интервью журналисту Бориславу Березе, опубликованном 2 мая.

По его словам, можно сформировать от 25 до 30 бригад благодаря привлечению украинцев, проживающих в стране, и они будут служить полякам из чувства благодарности за предоставленное убежище, подчеркнул Кривонос.

Генерал также поделился мнением, что страны НАТО намерены противостоять РФ, однако большинство из них не обладают ни реальными возможностями, ни моральной готовностью к конфликту, за исключением некоторых государств. В первую очередь это Великобритания и Польша.

30 апреля глава Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов в разговоре с ИА Регнум заявил, что растущая активность НАТО рядом с РФ связана с попыткой Запада не дать мирным переговорам по Украине увенчаться успехом. Европейскому региону важно, чтобы Украина осталась рычагом давления на Москву, а Вашингтон продолжил финансирование большей части затрат на конфликт, подчеркнул он.

12 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что альянс готовится к новой войне, и во главе процесса стоят ФРГ, Франция и Британия. Однако они лишь преуспели в разжигании напряженности и ремилитаризации Европы, хотя экономическая и социальная ситуации там быстро деградируют, уточнял он.

Помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев также отмечал, что страны НАТО на учениях у российских границ отрабатывают наступательные сценарии. В том числе они готовят захват Калининградской области, блокировку судоходства на Балтике и в Черном море, а также превентивные удары по местам базирования российских ядерных сил, предположил он.