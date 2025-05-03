Вашингтон, 3 мая, 2025, 12:34 — ИА Регнум. Суды в Соединенных Штатах Америки отказываются содействовать американской администрации в вопросе депортации мигрантов, что противоречит идеям основателей страны. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

Ken Cedeno — Pool via CNP/Global Look Press

По его словам, это наводит на размышления, что США в их нынешнем виде наступил конец.

«Как это возможно, что судьи не позволяют США депортировать преступников, включая убийц, прочь из нашей страны, туда, откуда они прибыли? Если такое происходит, то нашей стране, какой мы ее знаем, пришел конец», — написал глава Белого дома в соцсети Truth Social.

Он добавил, что тогда американцам придется начать привыкать к жизни, в которой есть место преступности.

«Это совсем не то, что основатели имели в виду!» — указал американский лидер.

После инаугурации 20 января Трамп начал жесткую политику в отношении незаконной миграции. Тогда в своих публичных выступлениях глава Белого дома подчеркивал, что собирается провести одну из наиболее масштабных в истории США операций по депортации нелегальных мигрантов.

Как передавало ИА Регнум, 20 апреля американский предприниматель Илон Маск согласился со словами миллиардера Билла Экмана о том, что США лишатся своих исконных ценностей из-за нелегальной миграции. Тот раскритиковал требования судов проводить проверки и разбирательства при любой попытке депортации мигрантов.

Также в апреле газета The Washington Post опубликовала статью о планах чиновников Белого дома в течение текущего года выдворить из страны около 1 млн нелегальных мигрантов.