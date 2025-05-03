Ташкент, 3 мая, 2025, 12:31 — ИА Регнум. Ветеран Великой Отечественной войны из Ташкента Акмаль Акрамов рассказал о мечте побывать на параде в Москве на юбилейном параде Победы. Об этом 3 мая сообщило «РИА Новости».

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

«Хотелось бы побывать на параде в Москве в этом году. Понимаю, что надо быть осторожным со здоровьем, но такая у меня мечта, могу же я мечтать?» — процитировало его издание.

Акрамов пошел на войну добровольцем в 1942 году, когда ему исполнилось 18 лет. Его зачислили в стрелковый полк, который попал на передовую обороны Сталинграда. Он также участвовал в сражении на Курской дуге, в форсировании Днепра и на Украине был ранен осколком в ногу. Его наградили орденом Отечественной войны первой степени и орденом Славы третьей степени.

Ветерана приглашали в Москву на 60-летие Победы. Он посетил парад и встретился с российским руководством.

Как передавало ИА Регнум, президент РФ Владимир Путин в мае 2024 года отметил, что пример ветеранов Великой Отечественной войны является точкой опоры для современного поколения. Он помогает воспитывать молодежь и консолидировать общество.