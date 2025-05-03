Херсон, 3 мая, 2025, 12:26 — ИА Регнум. В случае несоблюдения Украиной перемирия в дни 80-летия Победы в Великой Отечественной войне Россия ответит незамедлительно. Об этом 3 мая заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

Станислав Красильников/РИА Новости

«Решение президента о перемирии в честь Великой Победы — это знак уважения к подвигу нашего народа. Это шаг сильных, которые уверены в своей правоте. Но важно понимать: мы готовы соблюдать перемирие только при условии, что враг также будет его придерживаться. Если же киевский режим продолжит обстрелы, ответ будет незамедлительным», — подчеркнул Сальдо в беседе с «РИА Новости».

28 апреля президент РФ Владимир Путин, руководствуясь гуманитарными соображениями, объявил перемирие в дни празднования 80-летия Победы. Оно будет действовать с 00:00 мск с 7 на 8 мая до 00:00 с 10 на 11 мая. Путин отметил, что ожидает от Киева аналогичного решения, а если перемирие будет нарушено, российская армия ответит адекватно и эффективно.

В течение нескольких дней киевский режим не отвечал на предложение Путина. 29 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что Киев пока не отреагировал на инициативу российского лидера по майскому перемирию.

После этого руководитель офиса главы киевского режима Андрей Ермак заявил, что перемирие в дни празднования 80-летия Победы выгодно якобы только России. Он также назвал «ловушкой» ослабление антироссийских санкций, а также уступки или переговоры на условиях Москвы.

3 мая глава киевского режима Владимир Зеленский отверг предложение России об объявлении перемирия.

Ранее президент РФ объявлял пасхальное перемирие из гуманитарных соображений с 18:00 мск 19 апреля по 00:00 мск 21 апреля. Несмотря на заявления киевского режима о якобы готовности поддержать это перемирие, украинские войска его неоднократно нарушали. По информации Министерства обороны РФ, за это время Вооруженные силы Украины обстреляли российские позиции 444 раза. Также украинские боевики в этот период осуществили 900 атак беспилотниками.