Новороссийск, Краснодарский край, 3 мая, 2025, 12:09 — ИА Регнум. Женщина, которая получила ранения в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Новороссийске, находится в тяжелом состоянии. Об этом 3 мая сообщил депутат Госдумы от Краснодарского края, зампредседателя комитета по экономической политике Сергей Алтухов.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

«Женщина находится в тяжелом состоянии, двое детей и мужчина — в состоянии средней тяжести, один мужчина имеет легкие повреждения, руки посечены осколками», — уточнил парламентарий в беседе с ТАСС.

В ночь на 3 мая в результате массированной атаки дронов ВСУ получили повреждения многоквартирные дома в ЖК «Аврора», а также на улице Суворовской и в частном секторе Восточного района Новороссийска. На месте работают оперативные службы. В результате атаки пострадали пять человек, среди них двое детей.

Как передавало ИА Регнум, киевский режим в ночь со 2 на 3 мая предпринял массированную атаку на южные регионы России. Беспилотники ВСУ атаковали Краснодарский край, Ростовскую область и Крым. Всего за ночь средства ПВО сбили 170 дронов.

В станице Тамань Темрюкского района обломки украинских беспилотников спровоцировали возгорание в районе Сухого озера, а также повредили жилой дом.

В это же время атаку БПЛА и безэкипажных катеров формирований киевского режима отразили в акватории в районе Новороссийска. В Анапе обломки беспилотников повредили три частных дома.

Киевский режим в последнее время увеличил количество атак по мирным жителям и гражданским объектам. Так, 2 мая восемь спасателей пострадали во время тушения пожара в Горловке Донецкой Народной Республики из-за атак беспилотников. Утром 1 мая украинские формирования нанесли массированный удар FPV-дронами по центральному рынку в Алешках. Погибли восемь человек. Пострадали как минимум 20 человек. По факту атаки СК России возбудил уголовное дело по статье о теракте. МИД РФ назвал удар по Алешкам кровавым военным преступлением киевского режима против мирных россиян.

Киевский режим с 2014 года убивает мирных жителей, в том числе тех, кого украинские власти формально считают своими гражданами. По информации главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина, начиная с этого времени от агрессии Украины погибли более 6,5 тыс. мирных граждан, пострадали еще около 16,5 тыс.