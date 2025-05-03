Маркс, Саратовская область, 3 мая, 2025, 12:09 — ИА Регнум. Следователи возбудило уголовное дело после гибели 16-летнего подростка в городе Марксе в Саратовской области. Об этом 3 мая сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»), по факту гибели подростка в городе Марксе», — говорится в Telegram-канале ведомства.

По предварительной информации, утром 3 мая в частном доме по улице Октябрьской в Марксе произошел пожар, в результате которого госпитализировали 45-летнюю женщину и ее детей — 10-летнюю девочку и 16-летнего юношу.

«От полученных повреждений через непродолжительное время подросток скончался в медицинском учреждении», — отметили в пресс-службе.

Уточняется, что следователи осмотрели место трагического инцидента и назначили необходимые судебные экспертизы. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Как сообщало ИА Регнум, 27 апреля при пожаре на буксире, который был пришвартован на территории судоремонтного завода в Находке, погиб 72-летний мужчина. Пожар был ликвидирован на площади 15 кв. м.

Ранее, 20 апреля, в карельском селе Сосновец произошло возгорание сухой травы, в результате которого погиб один человек. Огонь вначале распространился на хозяйственные постройки и погреба, потом под угрозой оказались дачные дома и лес. После этого пожарным удалось локализовать открытое горение.