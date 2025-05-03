Чернигов, Украина, 3 мая, 2025, 12:18 — ИА Регнум. Российские военные нанесли удар по скоплению украинских сил в Чернигове. Противник готовил попытку проникновения на территорию Брянской области, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

«Чернигов… Серия ФАБов (авиационных бомб с фугасной боеголовкой. — Прим. ред.) по обнаглевшим бандеровцам, пытавшимся сконцентрироваться для попытки проникнуть в Брянскую область», — написал он в своем Telegram-канале.

По словам Лебедева, удар был нанесен по стратегически важной для ВСУ местности, где могут быть расположены в том числе тренировочные лагеря украинских сил. Также на этой территории проходит отработка взаимодействия украинских подразделений, через нее идет снабжение войск врага, добавил координатор подполья.

Ранее Лебедев рассказал о 95-метровом сухогрузе Commander в порту Одессы. Он уточнил, что судно прибыло из Асия-Порта, где есть военные базы, с утра с него сгружают контейнеры разных размеров.

Как передавало ИА Регнум, украинская ДРГ попыталась проникнуть в Брянскую область в августе прошлого года. Губернатор региона Александр Богомаз тогда доложил президенту РФ Владимиру Путину, что противник был отброшен, ему нанесли огневое поражение.