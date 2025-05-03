Киев, 3 мая, 2025, 11:57 — ИА Регнум. В Киеве работают средства противовоздушной обороны. Об этом 3 мая заявил мэр украинской столицы Виталий Кличко.

Serhii Chuzavkov/Global Look Press

«В столице работают силы ПВО. Находитесь в укрытиях», — написал он.

Эту же информацию подтвердил глава городской военной администрации Тимур Ткаченко. Ранее украинские Telegram-каналы сообщили о взрыве в Киеве утром 3 мая.

Как передавало ИА Регнум, 29 апреля украинские издания «Общественное» и «Зеркало недели» сообщили об очередных взрывах в Киеве на фоне сигнала о воздушной тревоге. Кличко в своем Telegram-канале уточнил, что в Деснянском районе города начался пожар, на место направились экстренные службы.

26 апреля в Дарницком районе украинской столицы, где находится оборонный завод «Буревестник», произошел пожар. Мощный взрыв прогремел на фоне объявленной воздушной тревоги.

Основанный в 1967 году завод относится к числу предприятий стратегического значения для экономики и безопасности Украины. «Буревестник» занимался выпуском продукции морского приборостроения и радиолокационных систем.