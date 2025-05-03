Санкт-Петербург, 3 мая, 2025, 11:54 — ИА Регнум. Девочка Луна Феннер из Соединенных Штатов Америки с редкой патологией в виде родимого пятна, похожего на «маску Бэтмена», вернулась в Санкт-Петербург для продолжения лечения. Об этом 3 мая рассказали «Известия».

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«Она очень ждет этой операции, она хочет уже поскорее это всё закончить, закончить другие части лица, думаю, <…> она счастлива», — рассказала мама девочки Кэрол Феннер.

По словам женщины, курс лечения будет длиться 2,5 месяца. Проходить его ребенок будет в частной клинике.

У Луны меланоцитарный невус лица — это родимое пятно, которое может привести к раку кожи. Американские врачи не смогли помочь девочке. Историю девочки несколько лет назад в социальных сетях прочел краснодарский лазерный хирург-онколог Павел Попов. Он предложил свою помощь, пообещав, что понадобится около шести сеансов фотодинамической терапии. В 2020 году семья приехала на лечение в Краснодар.

В апреле 2024 года семья Феннер приезжала в Санкт-Петербург для продолжения лечения.