Стамбул, Турция, 3 мая, 2025, 11:49 — ИА Регнум. Береговые службы Турции временно остановили судоходство через Босфорский пролив из-за тумана. Об этом 3 мая сообщило TGRT Haber со ссылкой на министерство транспорта и инфраструктуры страны.

Xinhua/ABACA

«Движение судов в Босфоре было приостановлено из-за ограниченной видимости», — говорится в публикации.

Отмечается, что судоходство через пролив было из-за тумана приостановлено в обоих направлениях.

Как сообщало ИА Регнум, 22 февраля пролив Босфор также временно перекрывали для движения судов из-за неблагоприятных погодных условий. Тогда причиной этого стал снегопад, который на тот момент усиливался на всей территории Стамбула.

В начале января судоходство в Босфорском проливе было временно перекрыто для того, чтобы дать спасателям возможность провести работы по поиску тел пропавших в море брата и сестры. Транзит судов через пролив был возобновлен через несколько часов.