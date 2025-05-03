Москва, 3 мая, 2025, 11:42 — ИА Регнум. Заявление американского президента Дональда Трампа о том, что главный вклад в победу во Второй мировой войне якобы внесли США, является пафосной чушью. Об этом 3 мая заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Roman Naumov/Global Look Press Дмитрий Медведев

«Трамп давеча сообщил о том, что США внесли главный вклад в Победу во Второй мировой войне и что он установит праздник 8 мая. Праздник — это неплохо. А по первому выводу — пафосная чушь», — написал Медведев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он рекомендовал главе Белого дома вспомнить, что Берлин взяла Красная армия, которая четыре с лишним года громила немецко-фашистскую армию и освобождала «неблагодарную» Европу. Зампред Совбеза также напомнил, что советский народ положил 27 млн жизней своих граждан на алтарь Победы над фашизмом.

«Поэтому День Победы — наш, и он 9 мая! Так было, так есть, так будет всегда!» — заключил он.

Как сообщало ИА Регнум, 2 мая Трамп выступил с утверждением, что США якобы больше других стран сделали для победы во Второй мировой войне. Глава Белого дома также добавил, что его страна якобы внесла решающий вклад в победу в обеих мировых войнах, «превосходя всех по силе, храбрости и военному мастерству». Он также объявил 11 ноября в США Днем победы в Первой мировой войне, а 8 мая — Днем победы во Второй мировой войне.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков позднее напомнил, что на Советский Союз легла основная тяжесть борьбы с фашизмом и советский народ заплатил за это самую большую цену. Военные действия, в которых гибли миллионы людей, проходили для США на другом континенте, хотя Россия помнит американскую помощь, добавил Песков. Он отметил, что Соединенные Штаты Америки всегда зарабатывали деньги на военных конфликтах, чем продолжают заниматься и сейчас — на Украине.