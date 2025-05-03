Москва, 3 мая, 2025, 11:35 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин признался, что у него регулярно появляется желании кому-нибудь «врезать», но он ему не поддается. Об этом глава государства рассказал журналисту Павлу Зарубину.

Roman Naumov/Global Look Press Президент России Владимир Путин

Фрагмент из интервью с российским лидером репортер опубликовал в своем Telegram-канале. Зарубин спросил у Путина, как ему удается сохранять хладнокровность и держать себя в руках, не возникает ли желания кому-нибудь «врезать».

«Всегда! Я с этим живу, но я с этим борюсь», — ответил президент.

Как передавало ИА Регнум, ранее Путин рассказал журналистам детали своей повседневной жизни. Последние три года глава государства ночует в Кремле, а по утрам встает, как правило, без будильника.

Президент также показал впервые побывавшей в его кремлевской квартире съемочной группе холодильник и рабочий стол. На столе можно заметить мед, соль и перец, бананы. Рядом с ними — папки с документами. Также на полке под зеркалом на стене стоит икона Спаса Нерукотворного.

Ранее журналист и радиоведущий Тим Керби американского происхождения в беседе с главным редактором ИА Регнум Мариной Ахмедовой признался, что был бы готов убить главу киевского режима Владимира Зеленского, руки которого по локоть в крови погибших мирных граждан.