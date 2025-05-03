Красногорск, 3 мая, 2025, 11:33 — ИА Регнум. Авария на электросетях в Подмосковье после снегопада в первые дни мая стала крупнейшей за последние 15 лет. Об этом 3 мая рассказал генеральный директор ПАО «Россети Московский Регион» Александр Пятигор.

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«Это, по сути, одна из самых крупных аварий за последние 15 лет. Масштабы аварии и отключений несопоставимы с аварийными отключениями, которые были в 2011 году, когда был ледяной дождь», — привела слова Пятигора пресс-служба правительства Московской области.

Пятигор отметил, что в некоторых случаях специалистам приходится не просто восстанавливать, а строить линии заново. Сложности возникают в труднодоступных участках. Он заявил, что компания делает всё возможное, чтобы вернуть электричество в дома жителей в максимально короткие сроки.

Гендиректор «Россетей» подчеркнул, что специалисты работают над устранением последствий непогоды круглосуточно.

«Дополнительно мобилизуем еще группы компании «Россети», ожидаем их прибытия 3 мая. Безусловно, работаем 24 часа, делаем скользящий график для нашего персонала. Также привлечены силы и средства подрядных организаций», — заявил он.

Компания задействовала свыше 100 автономных источников питания, чтобы обеспечить электричеством социально значимые объекты.

В пресс-службе губернатора Московской области уточнили, что в устранении последствий аварии участвуют почти 230 бригад, 700 человек и 265 единиц техники.

В пресс-службе ПАО «Россети Московский регион» ранее писали, что нарушенное электроснабжение восстановят к концу дня 3 мая.

Как сообщало ИА Регнум, 2 мая порядка 26 тыс. человек остались без света в 90 населенных пунктах Московской области. Больше всего пострадала северная часть Подмосковья. По всему региону обесточены 237 линий электропередачи и 4,4 тыс. трансформаторных подстанций. Кроме того, из-за проблем с электричеством задержались семь поездов дальнего следования.