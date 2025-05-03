В Венгрии раскрыли последствия поддержки Украины для Европы
Кошкович: Брюссель уничтожит ЕС в попытке спасти проигранный конфликт на Украине
Будапешт, 3 мая, 2025, 11:35 — ИА Регнум. Власти Европейского союза поставят всё сообщество на грань существования в попытке спасти уже проигранный Западом украинский конфликт. Такое мнение 3 мая высказал аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович.
По его словам, на данный момент кризис на Украине дошел до того момента, когда США уже умывают руки.
«Брюссель уничтожит Европу, пытаясь спасти проигранный <…> [вооруженный конфликт]. Безумие», — написал он в соцсети Х (ранее Twitter).
Как сообщало ИА Регнум, 2 мая лидер партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» (ССВ) Сара Вагенкнехт назвала большой ошибкой Европы отсутствие желания урегулировать украинский конфликт мирно. По ее словам, теперь ЕС придется платить по счетам за проигранный вооруженный конфликт.
Ранее в этот же день Кошкович указал на то, что процесс украинизации Европы идет полным ходом и его уже сложно остановить. По его словам, это может закончиться трагично.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 30 апреля заявил, что Россия должна одержать победу в ходе спецоперации на Украине. Он подчеркнул, что принятое президентом РФ Владимиром Путиным решение о начале СВО было абсолютно правильным.