Будапешт, 3 мая, 2025, 11:35 — ИА Регнум. Власти Европейского союза поставят всё сообщество на грань существования в попытке спасти уже проигранный Западом украинский конфликт. Такое мнение 3 мая высказал аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович.

Zhao Dingzhe/Global Look Press

По его словам, на данный момент кризис на Украине дошел до того момента, когда США уже умывают руки.

«Брюссель уничтожит Европу, пытаясь спасти проигранный <…> [вооруженный конфликт]. Безумие», — написал он в соцсети Х (ранее Twitter).

Как сообщало ИА Регнум, 2 мая лидер партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» (ССВ) Сара Вагенкнехт назвала большой ошибкой Европы отсутствие желания урегулировать украинский конфликт мирно. По ее словам, теперь ЕС придется платить по счетам за проигранный вооруженный конфликт.

Ранее в этот же день Кошкович указал на то, что процесс украинизации Европы идет полным ходом и его уже сложно остановить. По его словам, это может закончиться трагично.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 30 апреля заявил, что Россия должна одержать победу в ходе спецоперации на Украине. Он подчеркнул, что принятое президентом РФ Владимиром Путиным решение о начале СВО было абсолютно правильным.