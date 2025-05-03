Ученый заявил, что ГЭС в Китае замедлила вращение и сместила ось Земли
NASA: ГЭС «Три ущелья» в Китае замедлила вращение и сместила ось Земли
Вашингтон, 3 мая, 2025, 11:18 — ИА Регнум. Гравитационная плотинная гидроэлектростанция (ГЭС) «Три ущелья» на реке Янцзы в центральной части Китая повлияла на скорость вращение Земли, замедлив ее. Об этом заявил геофизик из Центра космических полетов имени Годдарда NASA Бенджамин Фонг Чао.
Как следует из публикации на сайте британского издательства LADbible, ученый утверждает, что в результате работы ГЭС также увеличилась продолжительность суток — на 0,06 м/с. При этом ось Земли, по его словам, сместилась примерно на два сантиметра.
«Для справки, это составляет чуть более трех дней за весь возраст вселенной», — уточнил Чао.
Он пояснил, что изменения произошли в силу хранения в водохранилище плотины огромного количества воды.
Как отмечает LADbible, ширина китайской плотины составляет порядка 2335 м, ее высота — 185 м. Водоизмещение ГЭС составляет около 40 куб. км воды. «Три ущелья» считают самой крупной в мире гидроэлектростанцией по объему вырабатываемой энергии. Высота хранения воды в этой ГЭС достигает 175 м над уровнем моря.
Мощность плотины составляет 22,5 тыс. МВт. Это сопоставимо с энергией, которую вырабатывают 15 атомных реакторов.
Как передавало ИА Регнум, в феврале гендиректор Всероссийского научно-исследовательского института физико-технических и радиотехнических измерений (ВНИИФТРИ) Сергей Донченко заявил, что через несколько лет придется вычесть одну секунду из суток из-за аномального роста скорости вращения Земли. По его словам, ученые могут столкнуться с такой необходимостью уже в 2029 году.
В марте в журнале Science вышла статья о начале на Земле ледникового периода уже через 10 лет. По мнению ученых Калифорнийского университета в Санта-Барбаре, это может быть спровоцировано отклонением земной оси.