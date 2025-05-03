Вашингтон, 3 мая, 2025, 11:18 — ИА Регнум. Гравитационная плотинная гидроэлектростанция (ГЭС) «Три ущелья» на реке Янцзы в центральной части Китая повлияла на скорость вращение Земли, замедлив ее. Об этом заявил геофизик из Центра космических полетов имени Годдарда NASA Бенджамин Фонг Чао.

Xiang Hongmei/Global Look Press

Как следует из публикации на сайте британского издательства LADbible, ученый утверждает, что в результате работы ГЭС также увеличилась продолжительность суток — на 0,06 м/с. При этом ось Земли, по его словам, сместилась примерно на два сантиметра.

«Для справки, это составляет чуть более трех дней за весь возраст вселенной», — уточнил Чао.

Он пояснил, что изменения произошли в силу хранения в водохранилище плотины огромного количества воды.

Как отмечает LADbible, ширина китайской плотины составляет порядка 2335 м, ее высота — 185 м. Водоизмещение ГЭС составляет около 40 куб. км воды. «Три ущелья» считают самой крупной в мире гидроэлектростанцией по объему вырабатываемой энергии. Высота хранения воды в этой ГЭС достигает 175 м над уровнем моря.

Мощность плотины составляет 22,5 тыс. МВт. Это сопоставимо с энергией, которую вырабатывают 15 атомных реакторов.

Как передавало ИА Регнум, в феврале гендиректор Всероссийского научно-исследовательского института физико-технических и радиотехнических измерений (ВНИИФТРИ) Сергей Донченко заявил, что через несколько лет придется вычесть одну секунду из суток из-за аномального роста скорости вращения Земли. По его словам, ученые могут столкнуться с такой необходимостью уже в 2029 году.

В марте в журнале Science вышла статья о начале на Земле ледникового периода уже через 10 лет. По мнению ученых Калифорнийского университета в Санта-Барбаре, это может быть спровоцировано отклонением земной оси.