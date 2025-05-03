Москва, 3 мая, 2025, 11:12 — ИА Регнум. Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) часто дает своим подчиненным приказы, которые неизбежно приведут к их гибели. В связи с этим целые роты украинской армии иногда отказываются выполнять такие приказы. Об этом 3 мая рассказал пленный боец ВСУ Константин Таукач.

Volodymyr Tarasov/Global Look Press

«Люди ценят свою жизнь, никто не хочет умирать. А приказы бывают «иди заткни там какую-то брешь своим телом»… Люди многие отказываются просто. Я знаю, что целыми ротами отказываются от штурмов и уходят на больницу, косят, грубо говоря», — привело его слова Минобороны РФ.

Таучак уточнил, что в таких случаях военных ВСУ не останавливает даже перспектива сесть в тюрьму в случае, если подтверждения наличия у них проблем со здоровьем не будет.

По словам пленного, сейчас моральный дух украинцев серьезно снизился, и там практически нет мотивированных военнослужащих. А из-за самовольного оставления бойцами своих частей в ВСУ уже практически некому воевать, добавил он.

Вместе с тем украинское командование отправляют обратно для ведения боевых действий на линию боевого соприкосновения раненых и нетрудоспособных бойцов, а также изначально имеющих проблемы со здоровьем. Пленный добавил, что в его роте свыше 90% личного состава составляли люди в возрасте от 40 лет, а бойцов младше 25 лет не было совсем.

Как сообщало ИА Регнум, бывший премьер-министр Украины и президент союза промышленников и предпринимателей страны Анатолий Кинах 11 апреля заявил, что украинцы скрываются от мобилизации, потому что не верят, что будут защищать справедливое государство. По его словам, на фронте проблема с личным составом украинской армии стоит еще острее.

Ранее, 7 апреля, пленный боец ВСУ Руслан Мелещенко заявил, что моральное состояние украинской армии можно охарактеризовать как «бардак, брехня и воровство». Он уточнил, что в его роте служили люди в возрасте от 50 лет, которые отказывались второй раз идти на позиции.