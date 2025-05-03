Белград, 3 мая, 2025, 11:05 — ИА Регнум. Президент Сербии Александр Вучич заболел во время своей поездки во Флориду и принял решение вернуться в Белград, отменив встречи с американскими представителями. Об этом 3 мая сообщил государственный телеканал RTS.

Juan Carlos Rojas/Global Look Press Александр Вучич

В министерстве внутренней безопасности США отметили, что самочувствие сербского лидера внезапно ухудшилось во второй половине дня. После консультации с врачами Вучич решил поехать домой. Подробности о состоянии здоровья политика не приводятся.

Посланник президента США по специальным миссиям Ричард Гренелл пожелал Вучичу выздоровления.

«Всего наилучшего. Мне жаль, что мы не встретились, но я надеюсь, что всё в порядке», — написал он в сети X.

Издание уточнило, что Вучич прилетел во Флориду 30 апреля. Он успел встретиться с конгрессменом Клаудией Тенни, экс-мэром Нью-Йорка Руди Джулиани и сербскими бизнесменами из США.

По данным телеканала, сербский лидер должен был встретиться с президентом США Дональдом Трампом и другими высокопоставленными членами Республиканской партии.

Как сообщало ИА Регнум, Вучич 7 марта в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным подтвердил, что приедет 9 мая в Москву. Кроме того, в параде Победы примет участие почетный караул из Сербии. На встрече с патриархом Сербским Порфирием 22 мая Путин передал, что ждет Вучича и сербских друзей 9 мая в Москве.