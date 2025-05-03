Москва, 3 мая, 2025, 11:03 — ИА Регнум. Ситуация с безопасностью российских журналистов за рубежом находится на критическом уровне. Об этом 3 мая заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Макс Ветров/РИА Новости

«Ситуация в сфере обеспечения безопасности работы журналистов остается критической, несмотря на все громкие призывы и «правильные» заявления, которые мы регулярно слышим с трибун международных правозащитных организаций», — говорится в ее комментарии, опубликованном на сайте ведомства.

По ее словам, в дату 3 мая, признанной Всемирным днем свободы печати, российские СМИ и журналисты становятся объектом репрессий и притеснений — под предлогом «борьбы с дезинформацией».

«В стремлении установить контроль над глобальным информационном пространством странами Запада была объявлена полноформатная война правде и свободе слова, оружием в которой являются политическая цензура, ложь и агрессивная пропаганда войны», — подытожила она.

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