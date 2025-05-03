Бангкок, 3 мая, 2025, 10:53 — ИА Регнум. Причиной смерти 33-летней россиянки в Таиланде могли стать медлительность и халатность местных врачей. Об этом 3 мая сообщила газета KP.RU.

ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

После того как отдыхавшей с подругами Дарье Толстухиной резко стало плохо, ее доставили в больницу Чонбури. Однако проводить процедуры, по данным издания, местные врачи согласились лишь после оплаты медицинских услуг.

«С собой у нас было $200, но в больнице принимали только баты. Пока мы ездили до банка, чтобы обменять валюту, Даша лежала 40 минут без сознания на каталке… Если бы медики сразу принялись оказывать всю необходимую помощь, то, возможно, Дарья не впала в такую глубокую кому», — рассказала одна из подруг Дарьи.

Она добавила, что медработники не спешили, потому что страховка иностранки не покрывала затрат учреждения.

Как передавало ИА Регнум, Дарья ранее почти не жаловалась на здоровье и редко обследовалась у врачей. По словам ее знакомых, в течение последнего времени у нее только немела рука. Перед тем как впасть в кому, женщина сказала, что очень хочет жить.

В больнице Таиланда у нее два раза остановилось сердце. После этого она впала в глубокую кому, а затем врачи приняли решение отключить ее от аппарата ИВЛ, сославшись на смерть мозга.