Одесса, Украина, 3 мая, 2025, 10:48 — ИА Регнум. В порту Одессы 2 мая был замечен 95-метровый сухогруз Commander, который выполняет функции контейнеровоза. Об этом 3 мая сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

AP/TASS

«[В порту Одессы] <…> стоит 95-метровый сухогруз COMMANDER, выполняющий функции контейнеровоза. Он прибыл вчера ночью — из Асия-Порт, где есть военные базы», — написал он в своем Telegram-канале.

По словам Лебедева, с судна ведется отгрузка больших и маленьких контейнеров желтого и красного цвета, которые затем быстро увозят автомобили. Ближе к вечеру на судно погрузят пустые контейнеры, после чего оно собирается выйти из порта.

Как сообщало ИА Регнум, 30 апреля минфин США объявил о подписании договора о совместной добыче полезных ископаемых на Украине между Киевом и Вашингтоном. Документ в числе прочего подразумевает создание общего инвестиционного фонда, куда Украина будет отчислять 50% доходов от всех лицензий и ренты на добычу ресурсов. При этом США свою часть взноса в фонд может осуществлять путем передачи киевскому режиму вооружений.

Позднее в этот же день украинское издание Kyiv Post написало, что администрация президента США Дональда Трампа одобрила свою первую поставку Украине оружия на сумму 50 млн долларов. Утверждалось, что этим американская сторона «частично отменяет» паузу в передаче военной помощи Киеву.