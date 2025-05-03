Симферополь, 3 мая, 2025, 10:47 — ИА Регнум. За год оборот онлайн-продаж в Крыму вырос на 94% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и составил 9,8 млрд рублей. Об этом 3 мая написала «Российская газета» со ссылкой на данные Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ).

Иван Шилов ИА Регнум

По данным аналитиков, такому росту способствовало открытие новых логистических центров в республике и увеличение количества пунктов выдачи заказов.

В материале уточнили, что офлайн-торговля почувствовала растущий уровень конкуренции с маркетплейсами. Жители региона стали чаще заказывать продукты, одежду и обувь онлайн.

Аналитики добавили, что важным фактором растущего спроса на онлайн-торговлю стало строительство жилья в Крыму. Второй год подряд в республике вводят 1 млн кв. м жилой недвижимости. В связи с этим выросли интернет-продажи мебели и товаров для дома, бытовой техники и электроники.

«Бурный рост сегмента рынка интернет-продаж начался в период пандемии. По данным аналитиков, за последние пять лет доля онлайн-торговли в общем обороте розничных продаж в Крыму увеличилась более чем в пять раз», — рассказал руководитель отделения Банка России по Республике Крым Игорь Цветков.

Кроме строительства жилья в Крыму зафиксирован бум строительства складских центров. В декабре 2022 года в регионе открыли первый логистический хаб класса «А+» площадью 5,4 тыс. кв. м. Сейчас их уже несколько в регионе. Около крымской столицы завершается строительство логистического хаба площадью 58 952 кв. м. Еще два крупных комплекса площадью 72 тыс. и 45 тыс. кв. м сейчас находятся в стадии строительства.

В августе прошлого года сообщалось, что жители России по итогам первых шести месяцев 2024 года при заказе товаров через Сеть начали тратить больше средств на еду, чем на бытовую технику, которая ранее была на первом месте по этому показателю.