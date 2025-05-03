Киев, 3 мая, 2025, 10:59 — ИА Регнум. На Украине в последнее время все чаще фиксируются случаи, когда женщины отказываются от собственных детей, чтобы заключить контракт с ВСУ и уйти на фронт. Об этом сообщил МК.RU.

Serg Glovny/Global Look Press

Так, в апреле этого года в сети появилась информация о ликвидации украинской военнослужащей Анастасии Ефимовой. После потери мужа она решила оставить двух своих дочерей, чтобы принять участие в конфликте как доброволец.

Другая украинка Елена Савельева (физическое лицо, внесенное в РФ в перечень террористов и экстремистов) воевала в ВСУ с позывным Ведьма, который ей дали за жестокость при убийствах российских граждан. Она была не только боевиком в зоне боевых действий, но и оператором — снимала ролики об украинской армии и другие пропагандистские видео в интересах киевского режима.

Ведьма также была замечена на территории Курской области после вторжения ВСУ в приграничье. Украинские ресурсы растиражировали ее фото на фоне печально известного магазина «Пятерочка» в Судже. Ликвидировали украинку под Покровском.

Маргарита Половинко из Кривого Рога изначально помогала украинским войскам как волонтер, в том числе эвакуировала раненых военных ВСУ с поля боя. Затем решила вступить в 3-ю штурмовую бригаду украинских сил.

Издание также пишет о ликвидации группы украинских военных 425-го отдельного штурмового полка «Скала», в составе которого находились и женщины. В подразделении воевала Ирина Стойко — первая женщина-танкист в 3-й отдельной танковой бригаде. Она была водителем, принимала участие в боях под Изюмом и Барвенково в Харьковской области. Также ликвидирована.

Как отмечал ветеран боевых действий и полковник Геннадий Алехин, украинками движет разная мотивация вступить в ряды ВСУ. Однако для большинства, по его словам, это просто «возможность сделать селфи с оружием или на бронетехнике».

Как передавало ИА Регнум, на подконтрольной киевскому режиму территории в марте стали фиксировать случаи принудительной мобилизации украинок. Повестки для службы в ВСУ вручали многодетным матерям, беременным и женщинам в возрасте старше 50 лет.

30 апреля секретарь комитета парламента Украины по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко сообщил о внесении в Раду законопроекта о разрешении мужчинам старше 60 лет проходить службу в украинской армии.

22 апреля депутат украинского парламента Нина Южанина заявила, что ВСУ нужна срочная мобилизация из-за огромных потерь в зоне боевых действий, «самоволок» и массового дезертирства.