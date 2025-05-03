Тюмень, 3 мая, 2025, 10:30 — ИА Регнум. В течение последних суток уровень воды в реке Ишим увеличился на 38 см, и теперь в Тюменской области он на 22 см превышает отметку «опасное явление». Об этом 3 мая сообщил губернатор региона Александр Моор.

Сергей Русанов/ТАСС

«Уровень отметки «опасное явление» превышен в городе Ишиме на 22 см. За последние сутки река здесь прибавила сразу 38 см», — написал он в своем Telegram-канале.

По словам Моора, ситуацию с паводком регион контролирует, для чего все оперативные службы приведены в состояние готовности, а дамбы и насыпи в Ишиме могут выдержать и гораздо более высокий уровень паводка, который в 2024 году составлял рекордные 1064 см.

Глава области уточнил, что на данный момент вода в реке Ишим выше по течению в селе Ильинка Казанского района снижается на 4 см в сутки, а в селе Казанском прибывает только на 1 см в сутки.

Как сообщало ИА Регнум, 30 апреля в Казанском и Абатском районах Тюменской области из-за разлива поводковых вод ввели режим чрезвычайной ситуации. При этом в Казанском районе на тот момент уже действовал режим ЧС муниципального уровня.

В начале апреля Моор отмечал, что, согласно прогнозу паводков, в 2025 году уровень воды в реках Тюменской области, вероятнее всего, не достигнет прошлогодних значений. По его словам, ожидается превышение отметок неблагоприятного явления на участке реки Ишим от села Ильинка до Абатского.