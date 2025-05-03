Москва, 3 мая, 2025, 10:22 — ИА Регнум. Мошенники всё активнее стали использовать схемы с подменой или перевыпуском SIM-карт. О самых распространенных видах обмана 2 мая рассказал системный администратор компании Glolime Владислав Рязанов.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

По словам эксперта, преступники могут использовать фальшивые документы или манипулировать с помощью обмана сотрудниками операторов связи по телефону.

«Мошенники звонят в службу поддержки оператора от имени владельца номера, используя личные данные жертвы, полученные из открытых источников или через фишинг, чтобы убедить оператора перевыпустить SIM-карту или изменить настройки номера», — пояснил он в беседе с порталом АБН24.

Когда аферисты получают доступ к номеру жертвы, они получают возможность перехватывать СМС с кодами двухэтапной верификации, получая данные банковских счетов и личных кабинетов на различных платформах.

Помимо этого, преступники могут с помощью фишинговых сайтов внедрять вредоносные программы для доступа к СМС или переадресовывать их на собственные номера. Таким образом они перехватывают проверочные коды и проводят неавторизованные транзакции.

«В некоторых случаях мошенники используют поддельные устройства с измененным IMEI для обхода систем безопасности операторов и получения доступа к чужим номерам», — добавил специалист.

Для защиты от мошенников Рязанов посоветовал придумывать сложные пароли и PIN-коды для SIM-карты, использовать двухфакторную аутентификацию во всех аккаунтах и внимательно относиться к звонкам от операторов связи.

Как сообщало ИА Регнум, 13 июня заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин предупредил, что в 2025 году могут ввести контроль за SIM-картами на «Госуслугах». Он добавил, что Минцифры и операторы связи в этом случае успеют реализовать необходимый функционал.

5 марта сообщалось, что на портале «Госуслуги» может появиться сервис для самозапрета на оформление SIM-карт. Вице-премьер Дмитрий Григоренко объяснил, что злоумышленники часто используют SIM-карты, зарегистрированные на других граждан с помощью украденных персональных данных.

Президент России Владимир Путин 8 августа подписал закон об ограничении количества SIM-карт для одного абонента. Новые требования коснулись россиян, иностранцев и лиц без гражданства. В частности, иностранцы и лица без гражданства смогут оформлять на себя не более 10 абонентских номеров, при этом договоры с операторами связи они должны заключать только лично — в офисах, предъявив документ, удостоверяющий личность. В договоре о предоставлении услуг связи должно быть указано устройство, на которое планируется установить SIM-карту.