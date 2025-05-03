Новороссийск, Краснодарский край, 3 мая, 2025, 10:20 — ИА Регнум. Число людей в Новороссийске, пострадавших в результате ночной украинской атаки, увеличилось до пяти. Об этом 3 мая заявил глава города Андрей Кравченко.

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«На данный момент известно о пятерых пострадавших разной степени тяжести, среди них двое детей», — написал Кравченко в своем Telegram-канале.

Он также отметил, что пострадали многоквартирные жилые дома в жилищном комплексе «Аврора» и на улице Суворовской, а также дома в частном секторе Восточного района.

Ранее сообщалось о четверых пострадавших.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 3 мая ВСУ атаковали беспилотниками юг России. Больше всего дронов российские средства ПВО сбили над Крымом. Над Кубанью уничтожено за ночь 47 украинских БПЛА. В городе Новороссийске в результате падения обломков дрона загорелся зерновой терминал КСК в Краснодарском крае. Пожар ликвидирован.