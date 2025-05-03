Вашингтон, 3 мая, 2025, 10:17 — ИА Регнум. Решение американских властей о продолжении обучения пилотов украинских войск управлению истребителями F-16 и предоставления им военной помощи является свидетельством того, что Вашингтон собирается продолжать поддержку Киева. Об этом 3 мая написало агентство Bloomberg.

Gianluca Vannicelli/Global Look Press

«Госдепартамент США одобрил обучение [пилотов украинской армии] и обслуживание истребителей F-16 для Украины на сумму до 350 млн долларов, дав понять, что Белый дом продолжит поддерживать Киев в борьбе с Россией, несмотря на нетерпение президента [США] Дональда Трампа поскорее положить конец <…> [вооруженному конфликту]», — говорится в публикации.

Уточняется, что в контракт Госдепа также входят услуги по обучению персонала, модификации, ремонту, наземному обслуживанию и обновлению программного обеспечения этих американских боевых самолетов.

Автор статьи отметил, что производимые американской корпорацией Lockheed Martin и поставляемые Киеву странами НАТО, в том числе Данией и Нидерландами, истребители F-16 являются одной из традиционных систем вооружения, запрашиваемых Украиной у США и их союзников.

Как сообщало ИА Регнум, 2 мая Госдеп США одобрил заключение контракта с Украиной на предоставление услуг по обучению эксплуатации и обслуживанию F-16. По утверждению Пентагона, эта продажа не окажет влияния на основной военный баланс в регионе.

Позднее в этот же день портал War Zone сообщил, что США передают Украине неисправные истребители F-16, которые хранятся на свалке списанной авиатехники и используются в качестве источника запчастей для уже стоящих на вооружении украинской армии самолетов. Отмечалось, что эти самолеты непригодны для полетов и лишены таких ключевых компонентов, как двигатели и радары, что делает их восстановление для боевого использования невозможным.

Днем ранее истребители F-16 производства США не прошли госприемку в Болгарии. В ходе нее в работе одной из систем истребителя после приземления были выявлены отклонения.