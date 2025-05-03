Новороссийск, Краснодарский край, 3 мая, 2025, 10:11 — ИА Регнум. В Новороссийске введен режим ЧС после ночной атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 3 мая заявил глава города Андрей Кравченко.

Кадр из видео

«В Новороссийске введен режим чрезвычайной ситуации», — говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3962801" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Режим ЧС введен в Новороссийске после ночной атаки дронов ВСУ

По словам Кравченко, в результате массированной атаки дронов ВСУ многоквартирные дома в ЖК «Аврора», а также по улице Суворовской и в частном секторе Восточного района получили повреждения. На месте работают оперативные службы.

Число пострадавших в результате атаки увеличилось до пяти. Среди них двое детей.

Как передавало ИА Регнум, в ночь на 3 мая российские силы противовоздушной обороны сбили 170 украинских БПЛА над регионами России. Из них 47 ликвидировали над Краснодарским краем. По словам губернатора региона Вениамина Кондратьева, самые серьезные последствия — в Новороссийске.

Киевский режим ежедневно совершает удары по гражданским целям на российских территориях. Утром 1 мая ВСУ направили FPV-дроны по центральному рынку в Алешках. В результате нападения погибли восемь человек, еще минимум 20 человек пострадали.

Следствие возбудило уголовное дело о теракте. МИД РФ также назвал удар по Алешкам кровавым военным преступлением против мирных граждан РФ.

Доцент Финансового университета при правительстве РФ и директор Центра политического анализа Павел Данилин в беседе с ИА Регнум указал, что киевский режим, как и бандеровцы времен Великой Отечественной войны, устраивает террор против мирных жителей. Они и тогда отличались особой жестокостью, превосходящей даже фашистов, подчеркнул эксперт.

Киевский режим убивает мирных жителей начиная с 2014 года. При этом многих из них Киев называет гражданами Украины. По данным главы СК РФ Александра Бастрыкина, за всё время от агрессии Украины погибли более 6,5 тыс. мирных жителей, пострадали еще около 16,5 тыс.