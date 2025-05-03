Красногорск, 3 мая, 2025, 10:13 — ИА Регнум. Нарушенное из-за снегопада электроснабжение в Московской области восстановят к концу дня. Об этом 3 мая сообщили в пресс-службе ПАО «Россети Московский регион».

ИЗВЕСТИЯ/Татьяна Полевая

В компании отметили, что причиной крупнейших за последние несколько десятилетий нарушений электроснабжения в регионе стал мощный циклон с рекордным снегопадом и шквалистым ветром до 15 м/с.

Массовое падение деревьев на провода произошло из-за того, что на деревьях уже появилась листва, на которую налипло много снега. Специалистам пришлось не только устранять обрывы линий электропередачи, но и строить новые ЛЭП протяженностью в несколько километров, в том числе в лесах и на болотах.

«Наши максимальные силы и средства сейчас сосредоточены в округах: Солнечногорск, Дмитровском, Клин, Истра, Талдомском, Сергиево-Посадском. Мы будем работать в круглосуточном режиме, чтобы восстановить электроснабжение в них до конца дня 3 мая», — сообщили в компании.

Как сообщало ИА Регнум, 2 мая порядка 26 тыс. человек остались без света в 90 населенных пунктах Московской области. Больше всего пострадала северная часть Подмосковья. По всему региону обесточены 237 линий электропередачи и 4,4 тыс. трансформаторных подстанций. Кроме того, из-за проблем с электричеством задержались семь поездов дальнего следования.