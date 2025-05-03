Нью-Йорк, США, 3 мая, 2025, 09:58 — ИА Регнум. Введенные Вашингтоном пошлины на импорт товаров из большинства стран мира не затронули Россию, так как российско-американская торговля перед этим сошла на нет. Об этом 3 мая рассказал заместитель постпреда России при Организации Объединенных Наций Дмитрий Полянский.

Richard Drew/AP/TASS Дмитрий Полянский

«Я думаю, он (объем торговли между Россией и США. — Прим. ред.) настолько незначителен, что введение пошлин на эту торговлю было бы избыточно, и именно поэтому, как мне кажется, мы избежали этого, этих пошлин», — процитировало его слова «РИА Новости».

Президент США Дональд Трамп 2 апреля назвал страны, с которых Вашингтон хочет взимать взаимные тарифы. Наиболее высокие из них были введены на товары из Камбоджи (49%), Вьетнама (46%), Таиланда (36%), Китая (34%) и Китайского Тайбэя — Тайваня (32%). При этом Россию, Белоруссию и еще несколько государств эти меры Вашингтона не затронули.

Как сообщало ИА Регнум, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 11 апреля заявил, что экономический блок правительства России внимательно следит за последствиями пошлин Трампа. По его словам, блок делает всё для минимизации эффекта этого решения США для страны.

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев 1 мая рассказал, что «зверские» тарифы Трампа не распространяются на Россию, так как она практически не торгует с США. Политик подчеркнул, что в введении американских пошлин на импорт из РФ нет смысла, так как Запад ранее ввел почти 30 тыс. антироссийских санкций.