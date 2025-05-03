Москва, 3 мая, 2025, 09:53 — ИА Регнум. Соединенные Штаты Америки отложили идею ужесточения санкций против России в долгий ящик. Об этом 3 мая рассказал первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

Иван Шилов ИА REGNUM

1 мая представитель Госдепартамента США Тэмми Брюс заявила, что президент США Дональд Трамп не исключает возможности введения новых санкций против РФ. Дипломат также напомнила: США не отменяют ранее наложенных рестрикций.

«Да, я думаю, что они пока отложили этот инструмент санкций в долгий ящик. Но опять же, причина этого, я думаю, во многом в том, что очень трудно найти что-то для санкций», — пояснил Полянский в беседе с «РИА Новости».

Он также объяснил отсутствие введения пошлин со стороны США. По его словам, объем торговли между РФ и Соединенными Штатами незначителен, поэтому ограничительные меры тут были бы избыточными.

Как передавало ИА Регнум, 2 мая агентство Bloomberg писало, что команда Трампа представила ему несколько вариантов новых санкций против России на случай затягивания переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Собеседники издания при этом отказались сообщить, какие именно варианты давления на Россию были предложены. Они также отметили, что Трамп будет единолично принимать решение.

Ранее, 27 апреля, госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что американская сторона нерасширением антироссийских санкций преследует конкретную цель — не навредить процессу урегулирования конфликта на Украине.

18 марта президент РФ Владимир Путин отметил, что Запад ввел против России уже 28 595 санкций, и призвал в дальнейшем не рассчитывать на ослабление экономического давления. При этом российский лидер указал, что, вопреки ограничениям со стороны недружественных стран, российская экономика демонстрирует рост.