Петропавловск-Камчатский, 3 мая, 2025, 09:48 — ИА Регнум. Водитель внедорожника Toyota Land Cruiser в Петропавловске-Камчатском сбил 82-летнюю пенсионерку на парковке и затем несколько метров протащил ее автомобилем по земле. Об этом 3 мая сообщила Госавтоинспекция Камчатского края.

Кадр из видео

В Сети появились кадры инцидента, на которых видно, как двигающийся задним ходом внедорожник сбивает идущую по парковке пожилую женщину и тащит ее по земле. При этом водитель узнает о произошедшем, только когда к его машине прибегает другая женщина.

«По предварительным данным, сегодня в 12:20 (04:20 мск) на улице Сахалинская 2/1 в Петропавловске-Камчатском 53-летний водитель автомобиля Toyota Land Cruiser при движении задним ходом совершил наезд на гражданку 82 лет, которая шла по парковочной зоне», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Уточняется, что после этого пенсионерку доставили в реанимационное отделение. Водитель внедорожника в момент ДТП был трезв, в течение года его 16 раз привлекали к административной ответственности. Сотрудники ГАИ устанавливают причины и обстоятельства ДТП.

Как сообщало ИА Регнум, 28 апреля легковой автомобиль Audi сбил двигавшегося по тротуару пешехода и затем врезался в столб в Москве. ДТП произошло на улице Правды и в результате него пострадали водитель машины и пешеход.

В ночь на 28 апреля экскурсионный автобус съехал в кювет и опрокинулся в Александровском районе Владимирской области. В результате аварии пострадали около 35 человек.