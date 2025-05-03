Россияне рассказали об отношении к обязательным субботникам на работе
SuperJob: 43% россиян высказались против обязательных субботников на работе
Москва, 3 мая, 2025, 09:34 — ИА Регнум. В России 43% сотрудников выступают против принудительных субботников на работе. Об этом 3 мая написало «РИА Новости» со ссылкой на опрос сервиса по поиску работы SuperJob.
Ранее директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил Минтруду запретить нанимателям делать субботники обязательными для сотрудников.
«Согласно опросу, 43% россиян поддерживают запрет принудительных субботников, тогда как каждый четвертый (25%) полагает, что запрещать не стоит», — говорится в результатах опроса, в котором участвовали 1,6 тыс. респондентов.
При этом мужчины чаще выступают за запрет — 54% опрошенных. Среди женщин этот показатель ниже — всего 34%.
Россияне, высказавшиеся за запрет, заявляют, что субботники — это пережиток прошлого. По их мнению, за участие в них нужно платить или предоставлять отгулы. Также они предлагают нанимать для этого соответствующих специалистов и рабочих.
Респонденты, не поддерживающие запрет, считают такие мероприятия полезными для коллектива, но отмечают, что проводить их следует в рабочее время, а не в выходные.
Среди тех, в чьих компаниях проводят обязательные субботники, каждый второй (49%) выступает против них, а каждый третий (33%) — за.
Ранее россиян опросили по поводу зарплат специалистов разных профессий. Оказалось, что жители страны считают зарплату госслужащих, курьеров и таксистов слишком высокой. 15,3% респондентов считают, что курьеры получают неоправданно много. Абсолютное большинство опрошенных, а именно 63,4%, считают, что слишком высокие зарплаты у госслужащих и чиновников. Еще 10,6% ответивших возмущены доходами таксистов.