Москва, 3 мая, 2025, 09:34 — ИА Регнум. В России 43% сотрудников выступают против принудительных субботников на работе. Об этом 3 мая написало «РИА Новости» со ссылкой на опрос сервиса по поиску работы SuperJob.

Кирилл Каллиников/РИА Новости

Ранее директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил Минтруду запретить нанимателям делать субботники обязательными для сотрудников.

«Согласно опросу, 43% россиян поддерживают запрет принудительных субботников, тогда как каждый четвертый (25%) полагает, что запрещать не стоит», — говорится в результатах опроса, в котором участвовали 1,6 тыс. респондентов.

При этом мужчины чаще выступают за запрет — 54% опрошенных. Среди женщин этот показатель ниже — всего 34%.

Россияне, высказавшиеся за запрет, заявляют, что субботники — это пережиток прошлого. По их мнению, за участие в них нужно платить или предоставлять отгулы. Также они предлагают нанимать для этого соответствующих специалистов и рабочих.

Респонденты, не поддерживающие запрет, считают такие мероприятия полезными для коллектива, но отмечают, что проводить их следует в рабочее время, а не в выходные.

Среди тех, в чьих компаниях проводят обязательные субботники, каждый второй (49%) выступает против них, а каждый третий (33%) — за.

Ранее россиян опросили по поводу зарплат специалистов разных профессий. Оказалось, что жители страны считают зарплату госслужащих, курьеров и таксистов слишком высокой. 15,3% респондентов считают, что курьеры получают неоправданно много. Абсолютное большинство опрошенных, а именно 63,4%, считают, что слишком высокие зарплаты у госслужащих и чиновников. Еще 10,6% ответивших возмущены доходами таксистов.