Ла-Пас, 3 мая, 2025, 09:30 — ИА Регнум. Все пять человек, которые находились на борту пропавшего в боливийской Амазонии легкомоторного самолета, были обнаружены живыми. Об этом вечером 2 мая сообщило местное издание El Deber со ссылкой на главу центра по чрезвычайным ситуациям департамента Бени Уильяма Авало.

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«В пятницу… центр по чрезвычайным ситуациям департамента Бени (COED) подтвердил, что были обнаружены пять человек с самолета CP-1099 (Cessna 172CP. — Прим. ред.), пропавшего по маршруту Баурес — Тринидад», — говорится в публикации.

Уточняется, что Авало подтвердил факт обнаружения пропавшего воздушного судна группой рыбаков, услышавших крики о помощи у моста Игнасио Муиба в департаменте Бени. После этого найденных пассажиров направили в медучреждения. Пилот самолета также выжил.

Как передавало ИА Регнум, 1 мая президент Боливии Луис Арсе сообщил о пропавшем в боливийской Амазонии легком самолете Cessna 172CP с четырьмя взрослыми и одним ребенком на борту. По его словам, воздушное судно пропало между Бауресом и островом Тринидад.

По словам директора Главного управления гражданской авиации Хосе Гарсии, у самолета не было никаких технических проблем. Он прошел регистрацию, был полностью готов к полету и застрахован.