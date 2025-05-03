Паттайя, Таиланд, 3 мая, 2025, 09:22 — ИА Регнум. Отдыхавшая вместе с двумя подругами в Таиланде 33-летняя туристка из Екатеринбурга внезапно впала в кому и скончалась. При этом молодая женщина ранее почти не жаловалась на здоровье и редко обследовалась у врачей.

ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

По информации KP.RU, родные Дарьи Тостухиной рассказали, что из проблем со здоровьем она только жаловалась на то, что у нее в течение последнего времени начала неметь рука.

«Девушка казалась вполне здоровой, отправилась вместе с подружками на отдых в Таиланд, а там внезапно впала в кому. К несчастью, из этого состояния россиянка выбраться уже не смогла. 23 апреля местные медики заключили, что мозг умер, и отключили ее от ИВЛ», — говорится в публикации.

Отмечается, что Дарья вначале поехала в Таиланд вместе с двумя подругами — Анной и Ириной, при этом подруги и ранее ездили в путешествия вместе. Однако в это раз девушке резко стало плохо, и она успела только сказать подругам, что хочет жить.

Россиянка была доставлена в местную больницу Чонбури в критическом состоянии, и там у нее два раза остановилось сердце. После этого она впала в глубокую кому и затем медики отключили ее от аппарата ИВЛ, определив, что мозг пациентки умер.

Как сообщало ИА Регнум, в начале февраля две туристки умерли на Шри-Ланке после отравления средством против клопов, которым опрыскивали их комнату в местном хостеле. Молодые женщины из Великобритании и Германии пожаловались на тошноту и рвоту, после чего были экстренно госпитализированы в тяжёлом состоянии, однако их жизни спасти не удалось.

В конце сентября 2024 года российская туристка погибла в Тбилиси, упав в подземный переход, спуск в который она не заметила. Перед этим девушка шла по улице и напевала песню ВИА «Веселые ребята» «В последний раз».