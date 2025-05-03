Варшава, 3 мая, 2025, 09:09 — ИА Регнум. В Польше в ДТП разбился бизнесмен, один из богатейших жителей Норвегии Хакон Вигнер Линдал Олайсен. Об этом сообщил портал RMF 24.

Социальные сети Хакон Вигнер Линдал Олайсен

ДТП случилось 1 мая недалеко от Варшавы в Мазовецком воеводстве. Предприниматель ехал на автомобиле Jaguar, который по неизвестным причинам на высокой скорости врезался в дерево. В машине находился еще один человек, который тоже погиб.

Бизнесмен был совладельцем компании по переработке лосося Nova Sea. Там подтвердили смерть Олайсена.

В материале уточняется, что состояние 43-летнего норвежца оценивалось в 52 млн долларов. В начале года он продал свою долю в компании Nova Sea крупнейшему в мире производителю лосося — норвежскому концерну Mowi.

В феврале 2023 года основатель ретейлера Sela Борис Остроброд погиб в Латвии в результате ДТП. Он ехал на автомобиле по берегу озера, автомобиль соскользнул в водоем, перевернулся и утонул. Предприниматель выбраться из автомобиля не успел.