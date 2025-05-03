Пекин, 3 мая, 2025, 09:00 — ИА Регнум. Человекоподобный робот Unitree H1 неожиданно напал на инженера во время проведения испытаний в Китае. Момент «конфликта» сняла камера видеонаблюдения.

Кадр из видео

На опубликованных кадрах запечатлено, как подвешенный на крюке антропоморфный робот внезапно начинает махать руками, в результате чего этого выглядит, как будто он пытается атаковать стоящих рядом с ним людей.

При этом из-за таких резких движений упал управлявший роботом компьютер, однако тот продолжил свои действия. Машину удалось остановить только с помощью отключения от источников питания.

Как сообщало ИА Регнум, 24 марта американский бизнесмен и глава американского департамента эффективности государственного управления (DOGE) Илон Маск рассказала о планах по созданию армии из пяти тысяч роботов Optimus до конца 2025 года. По словам предпринимателя, для его компании Tesla это будет большим достижением.

Маск уточнил, что производство роботов является абсолютно новым направлением деятельности, из-за чего его фирма неизбежно столкнется с ошибками. При этом предприниматель назвал этих роботов наиболее перспективным активом Tesla.