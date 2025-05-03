Вашингтон, 3 мая, 2025, 08:49 — ИА Регнум. Стали известны трое финалистов приза «Леди Бинг Трофи» Национальной хоккейной лиги. Об этом 2 мая сообщили на официальном сайте НХЛ.

Joel Marklund/Global Look Press

Эту награду вручают хоккеисту, который показал образец честной спортивной борьбы и джентльменского поведения в сочетании со спортивным мастерством.

«Джек Эйхель, Анзе Копитар и Брейден Пойнт в пятницу стали финалистами премии Lady Byng Trophy», — говорится в сообщении.

Эйхель играет за «Вегас Голден Найтс» в роли нападающего, Копитар является форвардом «Лос-Анджелес Кингз», а Пойнт — нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг».

Победителя выберут в конце регулярного сезона. Решение выносят на голосование Профессиональной ассоциации хоккейных журналистов. Объявление победителя состоится на церемонии вручения индивидуальных призов НХЛ.

Ранее сообщалось, что российского нападающего клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина не включили в число финалистов премии «Билл Мастертон Трофи». В этот раз на награду номинировали Марка‑Андре Флери из «Миннесоты Уайлд», Габриэля Ландескога из «Колорадо Эвеланш» и Шона Монахана из «Коламбус Блю Джекетс». Премию вручают ежегодно игроку, который «наилучшим образом демонстрирует качества упорства, спортивного мастерства и преданности хоккею».

Российский нападающий «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко тоже был номинирован на приз «Билл Мастертон трофи». Но финалистом также не стал.