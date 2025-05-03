Новороссийск, Краснодарский край, 3 мая, 2025, 09:01 — ИА Регнум. Пожар на зерновом терминале КСК в Краснодарском крае, вспыхнувший после падения обломков сбитых украинских дронов, потушили. Об этом 3 мая сообщил председатель совета директоров группы компаний «Дело» Сергей Шишкарев.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Отмечается, что пожар потушен собственными силами предприятия совместно с МЧС. В результате никто не пострадал, терминалы «ДелоПортс» работают в штатном режиме.

«Сотрудники терминалов во время атаки сработали слаженно и профессионально. У многих офицерское прошлое, и действовали они по-военному четко и быстро, проявили выдержку и мужество», — привел заявление Шишкарева Telegram-канал предприятия морской перевалки и железнодорожной транспортировки контейнеров ГК «Дело».

Как сообщало ИА Регнум, Краснодарский край в ночь на 3 мая подвергся массированной атаке беспилотников ВСУ. Над регионом за ночь было сбито 47 дронов.

В Новороссийске повреждены три многоквартирных дома. В результате пострадали четыре человека, в том числе двое детей. В Анапе обломки дрона ВСУ повредили три частных дома.