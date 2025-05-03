Москва, 3 мая, 2025, 08:47 — ИА Регнум. Челябинский клуб «Трактор» обыграл московскую команду «Динамо» в третьем подряд матче серии полуфинала Кубка Гагарина Континентальной хоккейной лиги.

Сергей Бобылев/РИА Новости

Игра проходила на льду московской «ВТБ Арены — имени Аркадия Чернышёва» вечером 2 мая и закончилась победой гостей в овертайме со счетом 2:3.

Основное время матча закончилось с ничейным счетом 2:2. В составе челябинской команды шайбы забросили Григорий Дронов (30-я минута) и Виталий Кравцов (52-я), у москвичей голами отметились Игорь Ожиганов (4-я) и Артем Михеев (50-я).

Победу «Трактору» принесла шайба Максима Шабанова (84-я).

По итогам матча счет в полуфинальной серии плей-офф КХЛ до четырех побед стал 3-0 в пользу «Трактора». Следующий игра пройдет 4 мая в Москве.

Как сообщало ИА Регнум, 28 апреля «Трактор» одержал волевую победу над московским «Динамо» в первом полуфинальном матче Кубка Гагарина со счетом 4:3. Челябинская команда сумела отыграться со счета 2:0 в начале второго периода и победить.

Ранее, 23 апреля, в КХЛ определились обе пары полуфинальных игр Кубка Гагарина. В первой играют ярославский «Локомотив» и уфимский «Салават Юлаев», во второй — «Динамо» с «Трактором».