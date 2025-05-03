Вашингтон, 3 мая, 2025, 08:35 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский сделал всё, что от него требовалось, и его в течение скорого времени могут устранить. Такое мнение 2 мая высказал отставной полковник ВС США Энтони Шэффер.

Сергей Корсун ИА регнум

«Зеленский, он — мертвец, его полезность для обеих сторон подходит к концу. Неонацисты свое от него получили, он затягивает конфликт несмотря на все предложения», — заявил он на своем YouTube-канале.

По мнению эксперта, главу киевского режима едва ли ожидает счастливое будущее с украинскими националистами, США или Россией, и он упустил все возможности для себя, начиная с того момента, когда российская сторона предлагала в Стамбуле мирный договор.

Шэффер уточнил, что при этом у Зеленского не имеется никаких козырей, которые позволили бы ему выйти из сложившейся ситуации.

«Сейчас он находится под угрозой устранения от неонацистов, если он отдаст России даже пядь земли», — добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, 30 апреля минфин США сообщил о подписании договора о совместной добыче украинских полезных ископаемых между Киевом и Вашингтоном. Документ в числе прочего подразумевает создание общего инвестиционного фонда, в который Украина будет отчислять 50% доходов от всех лицензий и ренты на добычу ресурсов. Вместе с тем США свою часть взноса в фонд может осуществлять путем передачи Киеву оружия.

Замглавы аппарата Белого дома Стив Миллер 1 мая заявил, что США заинтересованы в сделке по недрам, поскольку рассчитывают вернуть в американский бюджет средства, ранее выделенные на военную помощь Киеву. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт отметила, что подписание этого документа показывает приверженность президента США Дональда Трампа долгосрочному миру на Украине.

Экс-сотрудник украинского посольства в США Андрей Телиженко 2 мая заявил, что киевский режим, по сути, продал Украину, пойдя на заключение сделки с США по разработке ресурсов. Он подчеркнул, что власти Украины всё еще не озвучили детали сделки украинцам, хотя их ликование по этому поводу невозможно не заметить.