Москва, 3 мая, 2025, 08:27 — ИА Регнум. В Москве мировой суд взыскал с актера Игоря Верника задолженность по оплате коммунальных платежей. Об этом 3 мая сообщили в инстанции.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Игорь Верник

«Вынесен судебный приказ о взыскании задолженности», — сказали «РИА Новости» в суде.

В агентстве уточнили, что иск к Вернику подал Фонд капитального ремонта многоквартирных домов столицы. О размере взысканной задолженности неизвестно. В картотеке суда указано, что решение вступило в силу.

Как сообщало ИА Регнум, в Москве суд взыскал с балерины Анастасии Волочковой задолженность по коммунальным платежам 14 апреля. Сумму долга в инстанции не назвали.

Жена юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова накопила 314 тыс. рублей долга за коммунальные услуги. Она несколько лет не оплачивала ЖКУ в своей элитной квартире в жилищном комплексе «Садовые кварталы» в Хамовниках.