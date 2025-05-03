Якутск, 3 мая, 2025, 08:18 — ИА Регнум. Самый крупный в истории России бриллиант «Новое Солнце» редкого фантазийного цвета Vivid Yellow планирует продать на аукционе компания «Алроса». Об этом сообщил 3 мая глава Якутии Айсен Николаев.

«Планируем продавать на аукционе», — так ответил Николаев на вопрос ТАСС о дальнейшей судьбе бриллианта.

Возможная дата проведения аукциона, как и стартовая цена бриллианта, не называется.

Ранее ИА Регнум сообщало, что рекордный по размеру алмаз весом более 260 карат (1 карат равен 0,2 грамма) добыли на арктическом россыпном месторождении Эбелях на территории Анабарского района в Якутии. Драгоценный камень за свои уникальные форму, качество и редкий медово-золотистый цвет, напоминающий о солнечных лучах, получил название «Рассвет».

Работа над огранкой алмаза продолжалась около двух лет, бриллиант создавали 15 лучших специалистов ювелирного дела. После огранки ювелирами бриллиант стал весить около 100 каратов и получил другое название — «Новое Солнце». Точную цену камня назвать невозможно из-за его уникальности. Специалисты предполагают, что потенциально стоимость бриллианта может достигнуть 40-50 млн долларов и даже выше.