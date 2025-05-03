Москва, 3 мая, 2025, 08:18 — ИА Регнум. В ночь на 3 мая силы противовоздушной обороны (ПВО) Вооруженных сил России ликвидировали над Чёрным морем восемь британских крылатых ракет Storm Shadow и три управляемых ракеты «Нептун-МД» украинских войск. Об этом 3 мая сообщило Министерство обороны РФ.

«Дежурными средствами ПВО над акваторией Чёрного моря уничтожены восемь крылатых ракет воздушного базирования Storm Shadow и три украинских управляемых ракеты «Нептун-МД», — проинформировали в ведомстве.

Уточняется, что также ночью силы Черноморского флота ВМФ России уничтожили в Чёрном море украинских безэкипажных катеров противника.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 3 мая мэр Новороссийска Андрей Кравченко рассказал об отражении российскими военными атаки украинских беспилотников и безэкипажных катеров в районе города. В связи с этим он рекомендовал горожанам не находиться на открытом пространстве возле моря, а также не снимать и не публиковать фото — и видеокадры работы ПВО.

Ранее стало известно, что средства ПВО армии России вечером 2 мая уничтожили 10 дронов украинской армии в небе над Крымом и Брянской областью. Это произошло в период с 20:45 до 22:00 мск.