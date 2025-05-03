Москва, 3 мая, 2025, 08:12 — ИА Регнум. Силы противовоздушной обороны за ночь сбили 170 беспилотников Вооруженных сил Украины над регионами России. Об этом 3 мая сообщило Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что 96 дронов сбили над Крымом, 47 БПЛА перехватили над Краснодарским краем, девять беспилотников уничтожили над Ростовской областью, по восемь — над Брянской и Курской областями и два дрона ликвидировали над Белгородской областью.

Кроме того, дежурные огневые средства Черноморского флота в акватории Чёрного моря уничтожили 14 украинских безэкипажных катеров.

Также губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал, что ночью 3 мая ВСУ предприняли попытку массированной атаки БПЛА на Новороссийск. Повреждены три многоквартирных дома, четыре человека, включая двух детей, пострадали.

Киевский режим не перестает предпринимать ежедневные атаки по гражданским целям на территории России. Так, утром 1 мая украинские формирования нанесли массированный удар FPV-дронами по центральному рынку в Алешках. Погибли восемь человек. Пострадали как минимум 20 человек. По факту атаки СК России возбудил уголовное дело по статье о теракте.

МИД РФ назвал удар по Алешкам кровавым военным преступлением киевского режима против мирных россиян.

Доцент Финансового университета при правительстве РФ и директор Центра политического анализа Павел Данилин в беседе с ИА Регнум сравнил действия украинских военных с преступлениями бандеровцев времён Великой Отечественной войны, которые отличались особой жестокостью, превосходящей даже фашистов. По его словам, современные украинские националисты продолжают их дело, устраивая террор против мирных жителей.

Киевский режим с 2014 года убивает мирных жителей, в том числе тех, кого украинские власти формально считают своими гражданами. По информации главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина, начиная с этого времени от агрессии Украины погибли более 6,5 тыс. мирных граждан, пострадали еще около 16,5 тыс.