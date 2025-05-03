Краснодар, 3 мая, 2025, 08:07 — ИА Регнум. Российские военные уничтожили в ночь на 3 мая 14 украинских безэкипажных катеров в Чёрном море. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

«С 02:00 до 05:00 мск дежурными огневыми средствами Черноморского флота в акватории Чёрного моря уничтожены 14 украинских безэкипажных катеров», — сообщили в ведомстве.

Как сообщало ИА Регнум, глава Новороссийска Андрей Кравченко проинформировал ночью, что российские военные отражают атаку украинских беспилотников и безэкипажных катеров в Чёрном море. Он призвал жителей покинуть прибрежную территорию.