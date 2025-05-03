Нью-Дели, 3 мая, 2025, 08:08 — ИА Регнум. Власти Индии заявили о нарушении Исламабадом режима прекращения огня на линии контроля на индийской союзной территории Джамму и Кашмир. Об этом 3 мая говорится в заявлении индийских сухопутных сил.

«В ночь со 2 на 3 мая 2025 года пакистанская армия открыла неспровоцированный огонь из стрелкового оружия через линию контроля напротив районов Купвара, Ури и Ахнур на союзной территории Джамму и Кашмир», — процитировало заявление агентство ANI.

Уточняется, что армия Индии быстро отреагировала на этот инцидент.

Как сообщало ИА Регнум, 22 апреля в Кашмире произошла стрельба, в результате чего погибли 26 человек. Ответственность за атаку взяла на себя группировка «Лашкар-и-Тайба» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Затем, 24 апреля, власти Индии перекрыли течение реки Инд в Пакистан, из-за чего поток воды через плотины и каналы остановился, и это произошло впервые с момента подписания соглашения 1960 года. Перед этим пакистанские власти заявили, что расценят перекрытие течения реки в качестве акта войны, а затем приняли решение закрыть воздушное пространство для Индии.

Российская сторона 28 апреля призвала власти Пакистана и Индиа вести конструктивный диалог для разрешения конфликта мирным путем. Уточнялось, что в ходе встречи замглавы МИД РФ Андрея Руденко с пакистанским послом в Москве Мухаммадом Халидом Джамали были обсуждены различные аспекты двухстороннего взаимодействия и эскалация между Исламабадом и Нью-Дели.